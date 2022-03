Covid oggi Liguria, 985 contagi e 4 morti: bollettino 2 marzo

(Adnkronos) – Sono 985 i nuovi contagi registrati in Liguria oggi, 2 marzo 2022, a fronte di 10.525 tamponi effettuati di cui 3.330 molecolari e 7.195 antigenici rapidi. Lo riporta il bollettino con i dati Covid della Regione. Reistrati 4 morti. Ancora calo sostanziale delle ospedalizzazioni che a oggi sono 320, 42 in meno rispetto a ieri. Diciassette sono le terapie intensive (5 i non vaccinati). Calano ancora le persone in isolamento domiciliare che a oggi sono 13.159, 129 in meno rispetto a ieri.

A Genova sono stati tracciati 461 nuovi positivi, 163 a Savona, 141 alla Spezia, 114 nel Tigullio e 102 a Savona. Quattro sono le persone non residenti in Liguria. Calano ancora i casi positivi in Liguria che oggi sono 13.487, 175 in meno rispetto a ieri.

I soggetti in sorveglianza attiva sono 2.553. Cresce ancora il numero dei decessi segnalati: Dall’inizio della pandemia ci sono stati 5.113 morti. Il 28 febbraio sono morte quattro persone, due uomini di di 86 e 90 anni e due donne di 91 e 90 anni. Nelle ultime 24 ore sono state somministrate 3.233 dosi di vaccino a mRna e 103 dosi di vaccino proteico