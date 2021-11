Covid oggi Lombardia, 1.020 contagi e 5 morti: bollettino 14 novembre

Sono 1.020 i nuovi contagi registrati in Lombardia oggi, 15 novembre, secondo i dati del bollettino Covid della Regione. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 99.138 tamponi. Si registrano 5 decessi, che portano il numero delle vittime complessive a 34.240. Le persone ricoverate con sintomi sono 441 di cui 50 in terapia intensiva, mentre in isolamento domiciliare ci sono 14.681 soggetti. I guariti/dimessi dall’inizio dell’emergenza sono 856.017 (+215). Gli attualmente positivi in totale sono 15.172 (+800). Questi i nuovi casi suddivisi per provincia: Milano 353, Brescia 121, Varese 112, Monza e Brianza 109, Como 39, Bergamo 57, Pavia 31, Mantova 26, Cremona 28, Lecco 16, Lodi 33, Sondrio 36.