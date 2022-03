Covid oggi Lombardia, 4.326 contagi e 37 morti: bollettino 4 marzo

(Adnkronos) – Sono 4.326 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 4 marzo 2022 in Lombardia, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 37 morti, portando a 38.726 il totale di vittime dall’inizio della pandemia.

Nelle ultime 24 ore sono stati processati 55.912 tamponi, tra molecolari e antigenici con un tasso di positività al 7,7%. Calano i ricoveri in terapia intensiva: sono 89, uno in meno di ieri, mentre quelli non in terapia intensiva scendono a 894, 57 in meno di ieri.