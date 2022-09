Covid oggi Lombardia, 4.364 casi e 9 morti. A Milano città 520 nuovi casi

(Adnkronos) – Sono 4.364 i nuovi contagi da coronavirus oggi, 13 settembre 2022 in Lombardia, secondo i dati Covid dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri ci sono stati 9 morti per un totale di 42.384 decessi da inizio pandemia.

I tamponi effettuati sono stati 37.054, per un tasso di positività del 11,7%. I ricoveri ordinari negli ospedali lombardi sono 533, 19 in più rispetto alla giornata di ieri, mentre quelli in terapia intensiva scendono a 13, una persona in meno rispetto a 24 ore fa.

In provincia di Milano i nuovi positivi sono 1.222, di cui 520 a Milano città. A Bergamo 473, a Brescia 594, a Como 241, a Cremona 211, a Lecco 134, a Lodi 108, a Mantova 197, a Monza e Brianza 343, a Pavia 252, a Sondrio 103 e a Varese 366.