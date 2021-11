Sono 30 i nuovi contagi di Coronavirus in Sardegna oggi, 8 novembre 2021, secondo i dati de bollettino Covid della Regione. Testate 783 persone e processati 3.553 tamponi tra molecolari e antigenici. Non si registrano nuovi decessi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 6, mentre sono 49 (+3) quelli in area medica. In isolamento domiciliare ci sono 1491 persone, 12 in più di ieri.