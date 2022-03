Covid oggi Sicilia, 4.762 nuovi contagi: bollettino 1 marzo

(Adnkronos) – Sono 4.762 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 1 marzo 2022 in Sicilia, secondo i dati Covid-19 dell’ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 33 morti, ma solo 6 sono quelli di ieri, mentre gli altri si riferiscono ai giorni precedenti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 34.268 tamponi. L’Isola è al secondo posto in Italia per incremento giornaliero dei casi. Gli attuali positivi sono 229.679. Degli attuali positivi i ricoverati con sintomi sono 1.039, mentre si trovano in terapia intensiva 72 pazienti.

Questa la ripartizione su base provinciale dei nuovi casi: 1.232 a Palermo, 849 a Catania, 613 a Messina, 460 a Ragusa, 331 a Trapani, 686 a Siracusa, 247 a Caltanissetta, 683 ad Agrigento e 172 a Enna.