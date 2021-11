Sono 514 i nuovi contagi da coronavirus in Sicilia secondo il bollettino di oggi, 22 novembre. Non si registrano invece nuovi decessi. 118 i pazienti dimessi o guariti. Nell’isola, in totale, ci sono 10.778 positivi – 396 in più rispetto a ieri – e di questi 352 sono ricoverati in regime ordinario, 41 in terapia intensiva (2 nuovi ingressi) e 10.385 sono in isolamento domiciliare.