Sono 5 i contagi al Covid 19 registrati oggi, 8 settembre, in Valle D’Aosta, secondo il bollettino diffuso dalla Regione. Non si registrano vittime, In totale le persone contagiate dal virus sono 12.049 dall’inizio dell’emergenza. I casi positivi attuali sono 100 di cui 99 in isolamento domiciliare e uno ricoverato in ospedale. I pazienti guariti sono due in più rispetto a ieri mentre il totale complessivo e’ di 11.476. I tamponi fino ad oggi processati sono 171. 623 i casi testati 82.036.