Covid oggi Vda, 67 contagi e un morto: bollettino 11 maggio

(Adnkronos) – Sono 67 i nuovi contagi da coronavirus oggi 11 maggio in Valle d’Aosta, secondo i dati dell’ultimo bollettino covid-19. Si registra 1 morto. Nelle ultime 24 ore si registrano inoltre 35 guariti. Gli attuali positivi sono 1.367 di cui 29 ricoverati in ospedale. Un paziente risulta, invece, ricoverato in terapia intensiva. Le persone decedute in Valle d’Aosta da inizio epidemia con diagnosi Covid salgono a 534. I nuovi casi testati nelle ultime 24 ore sono 59, i tamponi effettuati 363.