Covid, Oms: “Ancora nessuna informazione su morti legate alla variante Omicron”

Nessuna informazione su eventuali morti provocate dalla variante Omicron del Covid. Lo ha annunciato a Ginevra, nel consueto incontro con la stampa, Christian Lindmeier, portavoce dell’Oms (Organizzazione mondiale della sanità).

“Non ho ancora visto alcuna informazione che indichi decessi legati a Omicron“, ha detto Christian Lindmeier. Ulteriori informazioni sono attese nei prossimi giorni, quando i Paesi si attrezzeranno per effettuare ulteriori verifiche.

Al momento i timori legati alla variante Omicron non stanno trovando riscontri. Secondo i primi studi effettuati, la variante sudafricana sarebbe più contagiosa, ma servirà ancora del tempo per capirlo. Nel frattempo molti paesi europei, compresa l’Italia, hanno vietato voli in arrivo dal Sudafrica e paesi vicini.

Gianni Rezza, direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute, durante la conferenza stampa sull’analisi dei dati del Monitoraggio regionale Covid-19 della Cabina di regia, ha però affermato che al momento “La variante Omicron, a parte un piccolo focolaio, non sta circolando in Italia. Ma si riprenderanno a fare le flash survey con l’Istituto superiore di sanità per monitorare l’andamento delle varianti”.