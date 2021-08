Covid Piemonte oggi, 103 contagi: bollettino 30 agosto

Sono 103 i contagi da coronavirus in Piemonte oggi, 30 agosto 2021, secondo i dati del bollettino della regione. Registrati altri 2 morti. I nuovi casi (di cui 8 dopo test antigenico) sono pari all’0,8 % di 12.960 tamponi eseguiti, di cui 9.870 antigenici. Dei 103 positivi, gli asintomatici sono 48 (46,6%).

I ricoverati in terapia intensiva sono 14 ( invariati rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 155 ( +10 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 3.509. I tamponi diagnostici finora processati sono 6.402.615 (+ 12.960 rispetto a ieri), di cui 2.014.077 risultati negativi.

I pazienti guariti sono complessivamente 360.921 (+210 rispetto a ieri), così suddivisi su base provinciale: 28.813 Alessandria, 16.960 Asti, 11.260 Biella, 52.216 Cuneo, 28.141 Novara, 193.260 Torino, 13.395 Vercelli, 12.962 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.457 extraregione e 2.454 in fase di definizione.