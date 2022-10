Covid, Pregliasco: “Aumento contagi, il picco a Natale, fino a 90mila casi al giorno possibili”

In merito alla forte impennata di contagi registrati in questa settimane nel nostro Paese, come ha tenuto a rimarcare il direttore dell’Inmi Spallanzani di Roma, Francesco Vaia, “Niente paura, nessun allarme stop catastrofismi. Abbiamo una grande immunità ibrida nel Paese che ha sempre dato prova di maturità“.

Pregliasco: “Oggi in ospedale lavoriamo affinché si giunga ad una capacità di trattamento e assistenza superiore rispetto al passato”

Quindi, alla luce di tutto ciò, come spiega Pregliasco, “Oggi in ospedale abbiamo di fronte pazienti che gestiamo con una capacità di trattamento e assistenza superiore rispetto al passato e questo fa in modo che questa recrudescenza del Sars-CoV-2 possa essere gestita“.

Contagi Covid, Pregliasco: “Almeno fino a Natale, continueremo ad assistere ad una rapida ascesa dei casi, fino a 9omila al giorno”

Infine, ha ‘avvertito’ ancora l’esperto, “I modelli matematici evidenziamo che avremo ancora 50 giorni di crescita dei contagi Covid, quindi fino a ridosso del Natale, con un picco di 90mila casi al giorno. Ma questa è un’onda e non un’ondata, perché rispetto ai 2 anni passati abbiamo una situazione migliore dei casi gravi. Tra vaccinati e guariti, c’è una percentuale alta della popolazione protetta che però, riguardo i più fragili e gli anziani, dovrebbe continuare a proteggersi con la quarta dose”.

Max