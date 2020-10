Covid, Ronaldo: “Il tampone? Putt***te”

Cristiano Ronaldo non giocherà la partita di questa sera contro il Barcellona in Champions League. Il portoghese è ancora positivo al Covid, per questo Pirlo dovrà aspettare ancora qualche giorno prima di averlo a disposizione.

La notizia però non è questa: in caso di negatività la Juve lo avrebbe comunicato già nella giornata di ieri. Semmai a far scalpore è il modo in cui CR7 ha definito il tampone, ossia letteralmente una ‘puttanata’, come ha scritto lo stesso attaccante bianconero su Instagram.

Un’uscita che arriva dopo le parole della sorella di Ronaldo, che appena pochi giorni fa aveva definito il Covid una ‘farsa’. Un’esternazione, quella del fenomeno portoghese, probabilmente figlia della frustrazione per l’impossibilità di misurarsi con il rivale di sempre, Messi, in Champions League.