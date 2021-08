Covid Sicilia oggi, 946 contagi: bollettino 15 agosto

Sono 946 i nuovi contagi di coronavirus in Sicilia secondo i dati del bollettino di oggi, 15 agosto 2021. Si registrano altri 4 morti, che portano 6.141 il totale dei decessi nell’isola dall’inizio della pandemia di covid-19. La Sicilia, a rischio zona gialla, è ancora la regione che oggi in Italia ha fatto segnare l’incremento più alto dei nuovi casi. Da ieri sono stati processati 4.531 tamponi molecolari e 4.334 tamponi rapidi. Il dato dei ricoveri negli ospedali siciliani rispetto a ieri vede un incremento complessivo di 10 unità. In terapia intensiva sono in cura 68 persone (+3 rispetto a ieri). Il dato dei guariti è pari a 393 persone. Questi i nuovi casi per provincia: 71 Agrigento, 115 Caltanissetta, 183 Catania, 25 Enna, 8 Messina, 192 Palermo, 146 Ragusa, 98 Siracusa, 108 Trapani. Le dosi di vaccino complessivamente inoculate sono 5.420.029.