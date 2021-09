Covid, Trizzino ai virologi: “Mio odg? Facciano loro dovere”

“Il mio ordine del giorno” sui virologi in tv solo se autorizzati “deve essere letto come un richiamo al compito istituzionale che i colleghi Bassetti, Pregliasco, Crisanti, Galli, in quanto virologi, immunologi, igienisti ecc. in quanto dipendenti del Sistema Sanitario Nazionale e delle Università devono ‘possedere’. Questi colleghi prima di tutto devono fare il loro dovere nelle strutture sanitarie (come fanno) e poi devono osservare la correttezza di comunicazione verso chi gli paga lo stipendio. Insieme a loro dobbiamo costruire un modo nuovo e corretto di comunicare. Questa è la vera scommessa!”. Lo dichiara il deputato del Gruppo Misto Giorgio Trizzino difendendo il suo Odg, che impegna il governo ad intervenire affinché i virologi possano partecipare alle trasmissioni tv previa autorizzazione della struttura sanitaria di appartenenza.

“Umberto Eco, diceva che ‘l’uomo colto è colui che sa dove andare a cercare l’informazione nell’unico momento della sua vita in cui gli serve’. Noi sappiamo bene che dalle nostre parti, purtroppo, l’uomo medio non si identifica con l’uomo colto. E sappiamo anche, perché lo constatiamo in ogni momento della giornata, che nessun cittadino sente l’esigenza di ‘andare a cercare’ l’informazione, perché è questa a rendersi presente, ridondante, ossessiva ed eccessiva nelle nostre vite. Ma anche distorta… purtroppo!”, chiosa il parlamentare ex grillino.