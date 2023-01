Covid, Ue ‘incoraggia’ Stati membri a introdurre test per chi parte dalla Cina

(Adnkronos) – I Paesi membri dell’Ue “sono fortemente incoraggiati a introdurre, per tutti i passeggeri in partenza dalla Cina verso gli Stati membri, la richiesta di un tampone negativo condotto non oltre 48 ore prima della partenza”. E’ una delle misure concordate a partire da domenica, sulla base di “un approccio coordinato precauzionale”, dai 27 che si sono riuniti nel contesto del meccanismo di risposta integrata alle crisi, secondo quanto si legge in una nota della presidenza svedese della Ue.