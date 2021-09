Covid, virologo Tarro: ‘Mascherine solo per positivi e sanitari’

“Oggi avrebbe senso portare la mascherina solo per chi è contagiato e per l’operatore sanitario a contatto con soggetti che possono trasmettere il virus. In questo un punto di riferimento è Luc Montagnier, ma anche l’immunolgo responsabile dell’ospedale cantonale di Berna: entrambi convergono sul fatto che è inutile indossare la mascherina una volta che non c’è più nulla da ricevere dall’altro”. Lo ha detto il virologo Giulio Tarro, già primario dell’Ospedale Cotugno di Napoli per le Malattie infettive, nel suo intervento alla conferenza ‘Effetti della disinformazione, dai conflitti alla quotidianità’, organizzata dall’Università internazionale per la Pace di Roma, in partnership con la Web Press Media Reporter Association.

Tarro ha poi virato sull’obbligo vaccinale: “Tutti medici che fanno il giuramento di Ippocrate vanno soggetti a vaccinazione, ma in determinate situazioni c’è la libertà di scelta e questa deve essere mantenuta, per cui – ha sottolineato – deve esserci la possibilità dell’esonero dai vaccini se non sono tollerati”.