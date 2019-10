Crotone, morto il preparatore atletico Sergio Mascheroni

Grave lutto in casa Crotone. Il club calabrese piange la scomparsa del preparatore atletico Sergio Mascheroni, come reso noto da un comunicato: “Perdiamo uno della nostra famiglia. Con il cuore pieno di dolore siamo costretti a dare una notizia che non avremmo mai voluto apprendere. Il nostro preparatore atletico, Sergio Mascheroni, ci ha lasciati improvvisamente questa mattina.Siamo attoniti, senza parole e non riusciamo ad esprimere tutto il nostro dolore. Ci stringiamo alla famiglia di Sergio.

“Non riusciamo a credere a quanto accaduto – dice il presidente Gianni Vrenna – non ci sono parole, proviamo tanto dolore e sgomento. In un momento così triste il nostro pensiero va alla famiglia di Sergio”. Il presidente, il direttore generale, i calciatori, i dipendenti e tutta la società piangono Sergio, uomo straordinario, professionista eccezionale”, conclude il comunicato del Crotone.