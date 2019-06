Da Rai a Mediaset, si delineano i palinsesti

Dopo il ‘valzer delle panchine‘ che, puntualmente, accompagna questo scorcio di estate pre-vacanziero, con l’arrivo di luglio è la volta della televisione, chiamata a muoversi sul ‘mercato’ per rinfrescare – quando non resettare completamente – i palinsesti dei vari gruppi, Rai e Mediaset in testa.

Canale 5, è Beppe Fiorello la novità

Ad aprire le danze sarà proprio Cologno Monzese, che il 3 luglio renderà pubbliche le novità della prossima stagione. Per quel che riguarda la rete ammiraglia Mediaset (Retequattro ed Italia Uno stanno ‘rifinendo’ in questi giorni), Canale 5 rinnova il funzionale detto secondo il quale ‘squadra che vince non si cambia’. E dunque nessun problema per gli show firmati da Barbara D’Urso e dalla De Filippi. Al momento la novità degna di nota vedrebbe Paolo Bonolis nuovamente alla guida del ‘Senso della vita’ in uno speciale la cui location è Matera, Capitale Europea della cultura 2019. Grande curiosità desta invece la collocazione della new entry, Beppe Fiorello, artista versatile e molto disciplinato.

Raiuno, Amadeus verso il 70° Sanremo

In Viale Mazzini sono da tempo in atto le ‘grandi manovre’ e, dopo essersi assicurati la presenza di Fiorello su RaiPlay, l’attenzione generale è tutta puntata sul festival di Sanremo, che quast’anno festeggia la sua 70ima edizione, Un traguardo prestigioso che Raiuno intende onorare al meglio. Dunque qui si gioca una bella scommessa sull’immagine del fiore all’occhiello dell’Azienda di Stato, e più voci avrebbero individuato in Amadeus – ‘raccomandato’ anche da Fiorello – la persona giusta per ‘istituzionalizzare’ la gara secondo gli stilemi del ‘primo canale’. Inizialmente, strizzando l’occhio anche alle nuove generazioni, era stato ventilata anche l’ipotesi Cattelan, ma il conduttore amato dai giovani fino a dicembre è ‘blindato’ da Sky, per il quale condurrà la nuova edizione di ‘X Factor‘. I tempi stringono, ed incassata come per tutti anche la nomina di direttore artistico, Amadeus sarebbe pronto a mettersi al lavoro da subito.

Nessun problema per ‘la Zia‘ di Raiuno, Mara Venier, ben salda a ‘Domenica In‘, dove si starebbe lavorando però sui tempi di durata le rubbriche interne alla trasmissione.

Sempre nell’ambito dei programmi ‘prodotti in casa’ (film e fiction rappresentano un capitolo a parte), la novità è rappresentata da una striscia mattutina appositamente approntata per ‘insegnare’ l’economia agli spettatori, per anni ‘obnubilati’ da sigle (Pil, Spread, ecc.), inglesismi (rating; spending rewie, ecc) ed altro (inflazione, deflazione, ecc), ma mai realmente informati di ciò che si andava affermando nei talk e nei salotti. A ricoprire il ruolo di ‘maestrina’ in economia facile facile (progetto comunque nobile), potrebbe essere designata Monica Setta.

Sempre su Raiuno si rinnova anche ‘La vita in diretta’, stavolta affidata però alla coppia di belli e simpatici Alberto Matano e Lorella Cuccarini.

Elisa Isoadi dovrebe continuare ad accompagnare le ricette e le leccornie de ‘La Prova del Cuoco’, dove verrebbe confermata la conduzione di Elisa Isoardi, a ‘danno’ – si fa per dire – di Antonella Clerici, il cui rientro è garantito, ma dove e con cosa è ancora tutto da scoprire. Ok anche per il seguitissimo ‘Tale e Quale Show’ (e forse anche ‘Ora o mai più’), di Carlo Conti, roccaforte della rete ammiraglia.

Raidue, Rubini-Papaleo per il cinema in Tv

Raidue ricomincia invece dalla domenica di Fabio Fazio, che guida una serie di novità stagionali. Tra le tante, spicca l’improbabile coppia Rocco Papaleo-Sergio Rubini la quale (sotto la rodata egida Ballandi), omaggiando nel titolo l’indimenticato Monicelli, con ‘Amici miei’ si prefigge di proporsi come ‘trat de union’, parlando di cinema in televisione, con ospiti e, per l’appunto, commentando le novità ed i set con amici comuni.

In via di definizione poi l’assolo comico di Enrico Brignano, spalmato in più puntate così da traghettare ascolti generosi anche nella seconda serata. Anche ‘Made in Sud‘ non dovrebbe subire variazioni di palinsesto ed orario, salvo ‘rivedere’ qualcosa nel cast e nella conduzione: sarà ancora Stefano de Martino ad affiancare la lanciata Fatima Trotta‘

Raitre rilancia ‘La Tv delle Ragazze’

Gasati dall’ottimo consenso raccolto da ‘Gli Stati Generali’, che ne celebravano il trentennale, sembrano abbastanza maturi i tempi per tornare a proporre la ‘Tv delle Ragazze‘. i dubbi riguardano il dopo Federica Sciarelli, il cui addio alla fortunata ‘Chi l’ha visto?’ è stato più volte dato per scontato.

La7, Cairo blinda l’Arena di Giletti

La7, su ferma disposizione di Cairo, si appresterebbe invece a blindare Massimo Giletti, il cui ‘Non è l’Arena’ della domenica, toglie più di qualche sfizio ad una programmazione dei palinsesti spesso altalenante negli ascolti generali.

Max