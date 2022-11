Dalla parte degli Animali su Rete4, domani gli uccellini ingabbiati, i pastori tedeschi antidroga e i grifoni sardi

Decine e decine di uccelli catturati illegalmente e sequestrati dalle forze dell’ordine sono arrivati al CRAS Stella del Nord in custodia giudiziaria: il bracconiere che li aveva ingabbiati ne teneva 400 morti nel freezer.

Dalla lotta al bracconaggio si passa all’antidroga: ospiti d’onore nello studio cascina sono Cosmo e Crai, due pastori tedeschi eroi del contrasto al narcotraffico.

Bellissimi e maestosi, ecco i grifoni sardi che vivono nel nordovest dell’isola, tra Bosa e Alghero: il loro volo è un inno alla libertà.

Questo ed altro nella nuova puntata di “Dalla parte degli animali”, la trasmissione ideata e condotta dall’on. Michela Vittoria Brambilla, in onda su Rete4 alle 10 e 50, in replica la domenica alle 15.20 su La5 e il lunedì alle 15,30 sempre su Rete4: l’unico format pensato per dare un futuro agli animali, a tutti gli animali, che non hanno né una casa né un focolare. Un programma per grandi e piccini dal cuore grande.

Nella stupenda casa che fu di Alida Valli, vivono invece Sandy e Dyson: i micini di Rosanna Lambertucci che da loro si dichiara a dir poco “stregatta”. Ora voliamo a Milano in una palestra speciale dove si fa yoga insieme a tanti bei micini.

Per la rubrica “Ho salvato un amico”, la storia del ratto bianco Arthur, risanato e inserito in una simpatica famiglia di roditori.

Per le ‘adozioni’, sono tantissimi i cani pronti a raggiungervi a casa: Camilla, dagli occhi color ambra, Lalla, una baciona bella e buona, Sandokan salvata da una trappola per istrici e bisognosa di molto amore e Rex, “giovane, adorabile atleta”. Per l’adozione del cuore, due inseparabili amici a quattro zampe: Donny e Hope. Anche il lama Niky cerca casa! Ovviamente non è un ospite per tutti. Chi desidera un gatto da compagnia può accogliere Vito, che nello sguardo ha tutta la durezza del suo passato di “guerriero di strada” e un cuore grande. Per l’adozione live, Andrea e Alessandro incontreranno Lotar un cagnolone che ne ha passate tante nelle terribili “perreras” spagnole.

Lucky, avatar della trasmissione, beniamino di tutti i telespettatori, parlerà dei cinghiali, animali molto intelligenti e ingiustamente perseguitati.

L’appello per i pets perduti s’apre con la storia di Leone, tenerissimo spitz di Pomerania perduto da Gabriella a Piano di Sorrento in provincia di Napoli. Si è smarrito anche Romeo, stupendo gattone tigrato, a Setteville, Guidonia Montecelio, in provincia di Roma. Simona lo cerca disperatamente.

“Dalla parte degli animali”, è una trasmissione a cura di Carlo Gorla, per la regia di Fabio Villoresi, realizzata in collaborazione con la Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente (LEIDAA).



Il video promo della puntata del 20 novembre si può vedere al link https://www.youtube.com/watch?v=092rRaxbQrE

Max