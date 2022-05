“Dall’embargo del petrolio al via dallo Swift per la Sberbank, prima banca russa”, La Leyen annuncia  il sesto pacchetto di sanzioni Ue 

“Dall’embargo del petrolio al via dallo Swift per la Sberbank, prima banca...

“Sarà un completo divieto di importazione di tutto il petrolio russo, sia via nave che via oleodotto, greggio e raffinato”, cos’ oggi la presidente della Commissione Ue, Ursula van der Leyen, ufficializzando da parte di Bruxelles la proposta di “un bando al petrolio della Russia”.

La Leyen: “Sei mesi, coì massimizziamo la pressione sulla Russia, minimizzando nel contempo il danno collaterale a noi stessi”

Come ha spiegato ancora la presidente Ue, “Sarà un “phase out, un’uscita graduale, condotta in modo ordinato, in un modo che consenta a noi e ai nostri partner di assicurarci rotte di fornitura alternative e di minimizzare l’impatto sui mercati globali. Per questo termineremo la fornitura di petrolio greggio entro sei mesi e di prodotti raffinati entro fine anno. In questo modo, massimizziamo la pressione sulla Russia, minimizzando nel contempo il danno collaterale a noi stessi e ai nostri partner nel mondo. Perché, per aiutare l’Ucraina, la nostra economia deve restare forte”.

La Leyen: “Inseriamo nella lista dei soggetti sanzionati militari di alto grado e altri individui, che hanno commesso crimini di guerra”

Dunque, di fatto oggi la Commissione Ue ha proposto “il sesto pacchetto di sanzioni contro la Russia per la guerra in Ucraina. Prima di tutto, inseriamo nella lista dei soggetti sanzionati militari di alto grado e altri individui, che hanno commesso crimini di guerra a Bucha e che sono responsabili per il disumano assedio a Mariupol. Questo manda un altro importante segnale a tutti coloro che perpetrano la guerra del Cremlino: sappiamo chi siete e dovrete rendere conto di quello che avete fatto”.

La Leyen: “Stacchiamo da Swift Sberbank, di gran lunga la prima banca russa, e altre due grandi banche russe isolando Mosca”

Inoltre, ha aggiunto ancora la Leyen annunciando il sesto pacchetto di sanzioni “stacchiamo da Swift Sberbank, di gran lunga la prima banca russa, e altre due grandi banche russe. In questo modo colpiamo banche che sono di importanza critica per il sistema finanziario russo e per la capacità di Vladimir Putin di portare distruzione. Ciò consoliderà il completo isolamento del sistema finanziario russo dal sistema globale”.

La Leyen: “Vietiamo inoltre a tre grandi broadcaster controllati dallo Stato russo di trasmettere nell’Ue, propagando le bugie di Putin”

Ma non solo, ha poi aggiunto la presidente Ue, “vietiamo a tre grandi broadcaster controllati dallo Stato russo di trasmettere nell’Ue. Queste tre emittenti non potranno distribuire contenuti nell’Ue, quale che sia il canale, cavo, satellite, internet o app. Si tratta di casse di risonanza che diffondono le bugie e la propaganda di Putin. Lo fanno in modo aggressivo: non dobbiamo più dare loro un palcoscenico per diffondere menzogne“. Inoltre, ha quindi concluso la Leyen, ”il Cremlino si avvale di revisori contabili, consulenti e spin doctor europei. Ora questo finirà. Vietiamo la fornitura di quei servizi alle imprese russe”.

