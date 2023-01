David Crosby è morto, aveva 81 anni

(Adnkronos) – Il rocker americano David Crosby è morto all’età di 81 anni. Ne ha dato la notizia il suo agente. Il cantante è deceduto circondato dall’affetto della sua famiglia, e “la sua eredità continuerà a vivere attraverso la sua leggendaria musica”, ha detto la moglie. Crosby è stato tra i fondatori di due band fondamentali degli anni ’60: ‘The Byrds’ e di ‘Crosby, Stills e Nash’ (ai quali si aggiunse Neil Young), influenzando tantissimi grandi artisti. Nella sua lunga carriera è stato inserito due volte nella Rock and Roll Hall of Fame.

Graham Nash commenta sui social la scomparsa di David Crosby: insieme erano stati protagonisti di un lungo sodalizio artistico. “È con profonda e profonda tristezza che ho appreso che il mio amico David Crosby è morto. So che le persone tendono a concentrarsi su quanto sia stata instabile la nostra relazione a volte, ma ciò che è sempre stato importante per me e David più di ogni altra cosa è stata la pura gioia della musica che abbiamo creato insieme, il suono che abbiamo scoperto l’uno con l’altro e il profondo amicizia che abbiamo condiviso in tutti questi lunghi anni”. “David era senza paura nella vita e nella musica. Lascia dietro di sé un enorme vuoto per quanto riguarda la pura personalità e il talento in questo mondo. Ha espresso la sua mente, il suo cuore e la sua passione attraverso la sua bellissima musica e lascia un’incredibile eredità. Queste sono le cose che contano di più. Il mio cuore è davvero con sua moglie, Jan, suo figlio, Django, e tutte le persone che ha toccato in questo mondo”, conclude Nash.