Davide Donadei, chi è il nuovo tronista di Uomini e Donne: età, lavoro e passato

Stagione nuova, studio nuovo e ovviamente anche… protagonisti nuovi. Almeno per quanto riguarda il Trono classico. Uomini e Donne si aggiorna e porta sulle poltrone rosse più famose tra i giovani, nuovi volti. Quattro nuovi tronisti daranno infatti il cambio a quelli della passata stagione, anche se da quest’anno la differenza tra Classico e Trono over non sarà così netta.

I due troni conviveranno infatti nella stessa puntata. Tra i nuovi tronisti spicca Davide Donadei, che a seguito del nuovo format della trasmissione, che prevede la scelta del tronista sulla base dei voti dei telespettatori, si siederà sulla poltrona più ambita dai giovani. Scopriamo quindi meglio chi è Davide, il nuovo tronista di Uomini e Donne.

Davide Donadei, un peso da sopportare

Nel video di presentazione Davide Donadei parla del padre, e di un peso difficile da sopportare. Il motivo? Il papà del nuovo tronista ha avuto in passato problemi con la legge e ora è un collaboratore di giustizia. Motivo per cui alcune porte gli sono state precluse. Nonostante questo il giovane è andato avanti con le sue forze e si è costruito un futuro ferreo.

Davide, infatti, dopo aver iniziato a lavorare come cameriere a 16 anni, è diventato titolare del ristorante in cui lavorava. Ora è un imprenditore, ma non si sente un ‘padrone’, tanto che, come ha raccontato, lavora al pari, se non di più, dei suoi dipendenti. Davide Amedei ha 25 anni, è nato vicino a Gallipoli, dove vive tuttora, e in passato ha avuto una storia di 4 anni e mezzo. Ora è pronto alla nuova avventura a Uomini e Donne.