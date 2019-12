Davide Merlini: chi è il cantante di X Factor che partecipa al concerto di Natale in Vaticano

Nel ricco cast di artisti che partecipano quest’anno al tradizionale concerto in Vaticano del 24 dicembre, c’è anche il giovane cantante Davide Merlini, artista lanciato di X Factor e poi apprezzato anche nel programma Tale e Quale Show.

Davide Merlini: da X Factor a Romeo e Giulietta, fino a Tale e Quale Show con le imitazioni di Alex Baroni e Stevie Wonder. Età, altezza, fidanzata e profilo Instagram del cantante

Davide Merlini ha 25 anni essendo nato nel vicentino nel 1992, ed è alto 180 centimetri. Nel 2012 l’esperienza di X Factor, nell’annata poi vinta da Chiara Galiazzo e poi la grande esperienza come protagonista del musical Romeo e Giulietta.

Nel 2016 invece approda a Tale e Quale Show, arrivando terzo e partecipando anche al torneo dei Super Campioni del 2017.

Nella vita privata Davide è legatissimo alla fidanzata Isabella, con la quale vive una storia da tanti anni. La ragazza, che fa la commessa, è stata la prima a spronarlo per intraprendere la carriera di cantante. Quando non si occupa di musica Davide Merlini è sempre in palestra: ama allenarsi ogni giorno e non risparmia scatti su Instagram in cui mostra i suoi muscoli.