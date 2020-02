Dayane Mello: chi è, età, Instagram, carriera e vita privata della modella di Pechino Express

Conosciamo più da vicino la bella e simpatica Dayane Mello, ufficializzata come concorrente di Pechino Express. Bellezza mozzafiato e personalità da vendere, la modella si è resa nota già da tempo per le sue partecipazioni nel mondo della tv, tra reality e ospitare.

Ma chi è Dayane Mello? Cosa sappiamo in verità nel dettaglio circa la carriera e la vita della modella? Come ha mosso i primi passi? Andiamo a indagare.

Dayane Mello: chi è, anni, foto Instagram e gossip sulla modella di Pechino Express

Bella e prorompente, la giovane modella di origini brasiliane Dayane Mello, una delle concorrenti dell’edizione 2020 di Pechino Express, si è già fatta strada nel mondo dei media.

Dayane Mello Nasce il 27 febbraio 1989 a Joinville, in Brasile, e dopo un’infanzia difficile cerca il riscatto. Il padre, è nell’esercito, ed è sempre assente mentre la madre lo è altrettanto. Chi la cresce, in pratica, è la nonna.

La carriera si sviluppa tutta all’insegna della bellezza. Nel 2006 lascia il Brasile e si lancia nella moda in Cile dove muove i primi passi nell’ambito della pubblicità. Entra anche in riviste specialistiche e presto si eleva a modella più famosa e richiesta del Cile.

Nel 2011 viene scelta come testimonial per brand come L’Oreal e Breil. Invece in Italia viene ingaggiata dall’Elite Model Management e inizia il percorso delle sfilate. Nel 2014 arriva in tv partecipando a Ballando con le stelle e si piazza sesta.

Poco dopo la è anche in Monte Bianco – Sfida Verticale e al Festival di Venezia del 2016. Nel 2017 è tra a L’Isola dei Famosi, anche se uscirà già alla seconda puntata.

In seguito, appunto, viene scelta tra i concorrenti dell’edizione 2020 di Pechino Express in tandem con la collega Ema Kovac.

Sulla vita privata? Per Dayane Mello, parlano i tanti amori. Si era innamorata di Mario Balotelli, del modello Stefano Sala e con lui, 2014, ha avuto una figlia, Sofia.

Dopo il flirt con Stefano Bettarini nel periodo de L’Isola dei Famosi, dal 2017 è legata a Carlo Gussardi Beretta.