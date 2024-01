DAZN, aumentano i prezzi; il nuovo listino

Gli abbonati di DAZN hanno ricevuto una sorpresa spiacevole con l’annuncio delle nuove tariffe tramite mail. La piattaforma, che trasmette il Campionato Italiano e detiene i diritti tv per la Serie A fino al 2029, sta implementando un nuovo listino prezzi che comporterà un aumento dei costi per gli utenti.

I nuovi listini:

DAZN Start (senza copertura calcistica): La sottoscrizione mensile aumenterà da 13,99 a 14,99 Euro, mentre quella annuale subirà un rincaro di circa 10 Euro, passando da 89,99 a 99 Euro.

DAZN Standard (consente la visione su due dispositivi sotto la stessa rete): Il prezzo mensile rimane a 40,99 Euro, ma la sottoscrizione annuale aumenterà da 299 Euro a 359 Euro.

DAZN Plus (per la visione su due dispositivi in due luoghi diversi con IP differenti): La sottoscrizione mensile crescerà da 55,99 a 59,99 Euro, mentre quella annuale avrà un aumento da 449 a 539 Euro, con un rincaro di 90 Euro.

Le nuove tariffe saranno applicate sia agli attuali abbonati che a coloro che sottoscriveranno nuovi abbonamenti al termine delle attuali sottoscrizioni. Questo significa che se avete attivato un abbonamento annuale lo scorso agosto, l’incremento si applicherà a partire da agosto 2024 senza richiedere un pagamento extra al momento attuale.