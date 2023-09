Decoro Roma – La Segnalini: “Concluso l’intervento di pulizia in acrobatica a Ponte Sant’Angelo” (Video) 

Con un intervento di edilizia acrobatica su fune, dopo 8 anni, Ponte Sant’Angelo è di nuovo pulito. È stata conclusa la ripulitura di entrambe le facciate, delle pile, degli archi e delle ringhiere del ponte storico monumentale, eseguita dal Dipartimento Csimu di Roma Capitale con un costo di circa 35mila euro sul bilancio comunale.

Le lavorazioni sono durate circa quindici giorni e hanno riguardato in modo particolare l’eliminazione di elementi arborei infestanti che mettevano a rischio la tenuta delle parti in muratura. Con l’occasione è stato fatto anche un lavoro di rimozione della sporcizia dovuta all’eccesso di vegetazione. L’intervento, svolto sotto la supervisione della Sovrintendenza Capitolina, è stato eseguito da due operatori specializzati in interventi di edilizia acrobatica su fune, con la massima cura per preservare tutti gli elementi lapidei di pregio.

“Abbiamo portato a conclusione un lavoro di edilizia acrobatica estremamente utile e bellissimo, che ha ridato lustro a un’opera che non veniva più pulita dal 2015 – commenta l’assessore ai Lavori Pubblici di Roma Capitale Ornella Segnalini – Avere operato su Ponte Sant’Angelo riveste un ruolo importante non solo per il decoro dell’opera, ma soprattutto per la sua conservazione. Infatti, la presenza di arbusti infestanti, di dimensioni spesso rilevanti, può stressare in modo significativo la muratura. Proseguiamo – conclude Segnalini – con la strategia di cura della città voluta dal sindaco Gualtieri, anche portando avanti lavori di manutenzione ordinaria che erano finiti nel dimenticatoio”.

Breve video dell’intervento

