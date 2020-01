Demme, tra FIFA e Gattuso: chi è il nuovo acquisto del Napoli

È Demme l’uomo scelto dal Napoli per rinforzare il centrocampo. Il giocatore del Lipsia, di origini italiane, è diventata la prima scelta dopo che il club azzurro ha seguito per diversi giorni Lobotka del Celta Vigo. Un rovesciamento di gerarchie dovute alla difficoltà di chiudere l’operazione con la società spagnola.

Gattuso potrà quindi presto contare su Demme per rinforzare il centrocampo, reparto ben al di sotto delle aspettative a causa del calco delle prestazioni di protagonisti come Allan e Fabian Ruiz, incapaci al momento di sorreggere il peso del gioco azzurro, troppe colte avulso da un contesto collettivo.

Chi è Demme?

Ecco quindi che il Napoli ha virato in modo deciso su Demme, centrocampista classe 1991 con origini italiane. Un giocatore che nel corso delle ultime stagioni ha dimostrato di essere uno tra i più interessanti in Bundesliga, tanto da attirare su di sé l’attenzione di diversi club europei, anche di alto livello.

Scherzo del destino: in una vecchia intervista dichiarò di ispirarsi a Ringhio Gattuso, quello che tra poco potrebbe diventare il suo nuovo allenatore. Calcio ma non solo: Demme è anche un professionista di FIFA 20, tanto che il Lipsia lo ha scelto come pro player e rappresentante del club nei tornei ufficiali. Una passione che combacia con quella per il calcio, suo unico amore da quando ha inziiato a dare i primi calci ad un pallone.