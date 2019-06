Dengue, salgono i morti in Brasile. Ecco cos’è la malattia

In sei mesi sono aumentate vertiginosamente le morti in Brasile per la febbre dengue. Lo afferma il ministero della Salute brasiliano, riportando un dato sconcertante: +163% di decessi rispetto all’anno scorso.

Dengue, cos’è la febbre e come si trasmette il virus. Cura, vaccino e presenza in Italia

Le ragioni di questa impennata di contagi sono soprattutto da ricercare nella maggiore quantità di piogge, oltre alle temperature più elevate. Dal 30 dicembre all’8 giugno sono morte 366 persone in Brasile per la febbre dengue, proprio per il proliferare delle zanzare.

In totale, sono stati appurati 1,1 milioni di casi probabili di contagio, pari al +561% rispetto allo stesso periodo del 2018.