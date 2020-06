Desametasone, il Chief Medical Officer inglese: “Salverà vite in tutto il mondo”

Il Chief Medical Officer inglese ha salutato la scoperta che lo steroide desametasone può salvare la vita a coloro che sono gravemente malati di COVID-19 come il risultato degli studi più importante finora.

“Questo è il risultato della sperimentazione più importante finora per COVID-19“. Lo ha dichiarato su Twitter Chris Whitty in merito ai risultati dello studio clinico condotto nel Regno Unito noto come RECOVERY.

“Riduzione significativa della mortalità in coloro che richiedono ossigeno o ventilazione da un farmaco ampiamente disponibile, sicuro e ben noto. Mille grazie a coloro che hanno preso parte e l’hanno realizzato. Salverà vite in tutto il mondo.”

Desametasone, che cos’è e come funziona lo steroide per l’asma: ecco quanto è efficace contro il coronavirus

Lo studio ha dimostrato che il farmaco può essere efficace contro i sintomi del coronavirus. I ricercatori suggeriscono che il desametasone avrebbe potuto salvare tra le 4.000 e le 5.000 vite nel Regno Unito.

Lo studio clinico ha dato a 2.100 pazienti Covid-19 una bassa dose di desametasone, mentre altri 4.300 pazienti hanno ricevuto cure standard. I risultati hanno mostrato che un terzo in meno di pazienti in terapia con ventilatori è deceduto quando ha ricevuto desametasone rispetto a quelli sottoposti a cure standard.

I principali scienziati che conducono lo studio RECOVERY affermano che il farmaco diventerà ora lo standard di cura per tutti i pazienti Covid-19 che assumono ossigeno negli ospedali.

Il capo ricercatore Peter Horby, dell’Università di Oxford, ha dichiarato: “Questo è l’unico farmaco che finora ha dimostrato di ridurre la mortalità e che l’ha ridotta in modo significativo. È un grande passo avanti.”

I ricercatori affermano che il desametasone potrebbe essere disponibile a un prezzo basso per dose in parti del mondo in via di sviluppo.