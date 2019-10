Di Maio sullo sciopero: “Indecente di venerdì, per fare un week-end lungo”

“E’ mai possibile che il venerdì, in prossimità del weekend, si facciano questi scioperi? Così non si crea un torto alla politica ma a tutti i cittadini che si devono recare sul luogo di lavoro”. Chiamato a commentare lo sciopero generale di oggi nella Capitale, per di più organizzato con il preciso intento di contestare l’operato della ‘sua’ sindaca, Virginia Raggi, ha particolarmente ‘innervosito’ Luigi Di Maio.

Al leader del M5s, ospite di ‘Un giorno da pecora’ su Radio Rai1, ha quindi replicato il conduttore: ‘quindi più che di sciopero si dovrebbe parlare di ‘ponte’?’, e subito Di Maio sposa la prudenza: “Mi andava di dire questa cosa perché è una considerazione che tanti cittadini mi hanno fatto, anche in questi giorni. E’ un po’ sospetto. Sono stato ministro del Lavoro – ha poi aggiunto – e sostengo sempre tutte le manifestazioni sul diritto del lavoro. Però questa storia che alcuni sindacati fanno sempre sciopero il venerdì per il weekend lungo mi sembra ormai una questione che è indecente“…

Max