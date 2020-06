Dichiarazione IVA 2020, chi sono i soggetti esclusi, esonerati e obbligati alla presentazione con proroga al 30 Giugno

Come abbiamo visto quest’anno, 2020, a causa del coronavirus c’è stata una proroga per quanto concerne la presentazione della domanda della Dichiarazione dell’Iva. E’ altrettanto vero, al contempo, che sussistono delle categorie di ‘soggetti’ che, per diversi motivi, non sono obbligati ma sono esclusi o esonerati da suddetta dichiarazione.

Andiamo allora a vedere da vicino chi sono queste persone e perchè vengono fatti queste distinzioni.

Dichiarazione IVA 2020 soggetti esclusi, esonerati e obbligati alla presentazione entro la nuova scadenza 30 Giugno

Dunque in merito alla Dichiarazione IVA 2020 chi sono i soggetti esclusi, esonerati e quelli invece obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA?

Sono arrivate delle modiche alla dichiarazione IVA a partire dalla sua esclusione dal nuovo modello Redditi ex Unico, dal momento che la dichiarazione IVA si presenta in forma automa e non più insieme alla dichiarazione dei redditi, modello Unico, entro il 30 settembre di ciascun anno.

Con la pandemia da covid-19 la proroga scaturita ha spostato la scadenza entro il 30 giugno 2020. Andiamo però a vedere in merito alle dichiarazione IVA 2020 chi sono dunque gli esclusi e obbligati.

Dichiarazione Iva 2020: chi sono i soggetti obbligati

Ma chi sono i soggetti obbligati alla dichiarazione IVA 2020? Sulla base della normativa vigente, Dpr n. 633/1972, i soggetti obbligati alla presentazione sono tutti i soggetti che esercitano attività di impresa, artistiche o professionali, titolari di partita Iva.

Nelle istruzioni di compilazione della dichiarazione IVA fornite dall’Agenzia delle Entrate con l’approvazione del modello IVA annuale, IVA base e IVA 74-bis, figurano anche altri soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione, ovvero:

1) Soggetti che hanno cessato l’attività;

2) Curatori fallimentari;

3) Commissari liquidatori.

Dichiarazione IVA 2020 soggetti esclusi e esonerati

Invece chi sono i soggetti non obbligati alla dichiarazione IVA annuale? Si tratta di:

Soggetti che nel 2019 hanno registrato solo operazioni esenti e coloro che sono stati dispensati dagli obblighi di fatturazione e di registrazione ma solo se hanno effettuato operazioni esenti. L’esonero dalla dichiarazione IVA non vale qualora il soggetto abbia registrato operazioni intracomunitarie, eseguito rettifiche o abbia effettuato acquisti per i quali l’IVA è a carico del cessionario, Iva reverse charge. Soggetti nel regime forfettario; Contribuenti minimi; Produttori agricoli esonerati dagli adempimenti; Esercenti attività di organizzazione di giochi, di intrattenimenti ed altre attività, esonerati dagli adempimenti IVA perché hanno scelto l’applicazione dell’IVA ordinaria; Imprese individuali che hanno dato in affitto l’unica azienda, purché non esercitino altre attività rilevanti ai fini Iva; Soggetti passivi Iva se nel 2019 hanno effettuato solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette osenza obbligo di versamento dell’imposta sul valore aggiunto; Soggetti che per opzione sono stati esonerati dagli adempimenti IVA per tutti i proventi ottenuti dall’esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali; Soggetti domiciliati o residenti fuori dall’Unione europea, non identificati in ambito comunitario ma identificati in Italia ai fini dell’IVA circa gli adempimenti relativi ai servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici resi a committenti non passivi IVA, domiciliati o residenti in Italia o in altro Stato membro.

