Dichiarazione IVA 2020: proroga scadenza 30 giugno, modello gratis in pdf e come si compila

Una delle ansie maggiori per tanti italiani è, da sempre, considerata la Dichiarazione IVA 2020 che quest’anno, a fronte dell’emergenz coronavirus ha subito una proroga della scadenza al 30 giugno.

Ma andiamo a vederci più chiaro: partendo dal modello, da cos’è la dichiarazione Iva e come funziona e quali sono le modalità per la compilazione nuovo modello IVA da scaricare gratis in pdf.

Dichiarazione IVA 2020 scadenza 30 giugno: come si fa

Per quanto concerne la Dichiarazione IVA 2020 con scadenza 30 giugno, ecco arrivare il nuovo modello e delle importanti istruzioni sul regime forfettario: il nuovo modello IVA 2020 è stato approvato in bozza dall’Agenzia delle Entrate, e dunque il modello IVA 2020, è ora scaricabile gratis dal sito delle Entrate.

Ma cos’è la dichiarazione annuale IVA 2020 e come funziona, il modello IVA come si compila e quali sono le istruzioni?Partiamo però dalla novità e la scadenza dichiarazione IVA al 30 giugno 2020 per effetto della proroga prevista dal decreto Cura Italia.

Cos’è la Dichiarazione IVA

La Dichiarazione IVA è uno strumento attraverso il quale i contribuenti titolari di Partita IVA devono indicare tutte le operazioni attive e passive fatte nel corso dell’anno precedente a quello in cui si presenta il modello. Da tale dichiarazione poi, si stabilisce l’ammontare della liquidazione a debito o a rimborso IVA da parte del dichiarante.

Si ricorda che la cosiddetta presentazione della dichiarazione IVA insieme all’UNICO è stata abolita. Infatti le persone fisiche titolari di partita IVA, ma anche le società e gli enti, il cui periodo di imposta coincide con l’anno solare, sono obbligati a presentare la dichiarazione IVA annuale con il modello Unico se devono presentare almeno due di queste 3 dichiarazioni: dichiarazione dei redditi, dichiarazione IRAP o IVA. A partire dal 2017 in poi, non è più possibile presentare la dicharazione Iva con l’Unico ma solo in forma autonoma.

Le operazioni attive e passive IVA effettuate nel corso del 2019, possono essere presentate con la dichiarazione IVA 2020 entro la nuova scadenza 30 giugno 2020 a causa dell’emergenza Coronavirus.

Proroga Dichiarazione IVA 2020 scadenza 30 giugno, decreto Cura Italia:

Quest’anno è il terzo che i contribuenti devono presentare la dichiarazione IVA in forma autonoma. In virtù dei nuovi obblighi, la scadenza dichiarazione annuale IVA 2020 trasmessa per via telematica è dal 1° febbraio al 30 aprile dell’anno successivo a quello delle operazioni.

Come detto, c’è stata una proroga per quanto riguarda ladichiarazione IVA 2020 al 30 giugno: in considerazione dell’emergenza Coronavirus, il decreto Cura Italia ha prorogato la scadenza dichiarazione IVA al 30 giugno 2020.

Entro il tale termine, il contribuente deve inviare per via telematica all’Agenzia delle Entrate, il nuovo modello per la dichiarazione IVA. La presentazione dichiarazione IVA 2020 in forma autonoma è obbligatoria come la comunicazione liquidazione periodica Iva.