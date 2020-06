Diritto autore, l’avvocato Andrea Tatafiore eletto Presidente dell’AIDA

Gli autori, gli editori e le Big Company da un lato, il Parlamento italiano dall’altro. Sono queste le parti in gioco nello scenario che ruota attorno al diritto d’autore, con sullo sfondo l’Articolo 17 e la direttiva europea sul tema.

Lo scenario vede contrapposte parti politiche a sostegno di autori ed editori, altre in difesa della “genetica” libertà di internet e altre ancora – più o meno dichiaratamente – schierate in favore delle Società con quartier generale a Mountain View. Mentre le nuove tecnologie, tra cui la Blockchain, fanno giorno dopo giorno passi da gigante pensando alla democratizzazione e alla gestione orizzontale dei diritti d’autore, obiettivo sempre meno impossibile e meno irraggiungibile.

In questo contesto da “guerra fredda” si inserisce la mossa dell‘Associazione Intermediari del Diritto d’Autore (AIDA) che ha eletto come suo presidente il professore e avvocato Andrea Tatafiore.

Il docente universitario è fra i massimi esperti in Italia di diritto d’autore e delle multimedialità, forte di numerose pubblicazioni e collaborazioni con realtà del calibro di Mediaset e del Centro Sperimentale per la Cinematografia – Cineteca Nazionale.

Tatafiore ha rivestito in passato il ruolo di Commissario dell’Accademia Internazionale per le Arti e delle Scienze dell’Immagine oltre che aver ricoperto l’incarico del MIUR per la formazione AFAM. Da non dimenticare il suo impegno nel terzo settore, come nella FAI (Fondazione per l’Ambiente Italiano), presso la Federazione Italiana Centri e Club per l’Unesco e come Mandatario SIAE.

“Un onore rappresentare questa importante realtà composta da chi quotidianamente opera per la tutela degli autori e degli editori” ha dichiarato Tatafiore, in occasione della sua elezione da parte dell’Assemblea dei Soci. “Ci aspetta un percorso di crescita istituzionale e di forte apertura all’esterno in linea con l’ottimo lavoro fino ad ora svolto, in modo da garantire agli associati un sostegno concreto per la valorizzazione della loro professione e quindi della intermediazione professionale che merita rispetto e attenzioni”.

Nella stessa sede, l’assemblea dei soci ha eletto con soddisfazione come Consigliere il professore e avvocato Alessandro Bracci. Nel suo ricco curriculum l’esperienza come Commissario della Polizia di Stato e l’onoreficenza di Commendatore al merito della Repubblica.

Tanti gli incarichi ricoperti da Bracci in diverse Istituzioni, fra cui la SIAE nella quale ha operato un importante lavoro dirigenziale e di riorganizzazione dell’ente.

Docente esperto di proprietà intellettuale, Bracci è una personalità da sempre vicina agli intermediari del diritto d’autore e metterà la sua esperienza a disposizione dell’Organizzazione.

Presentato anche il nuovo sito internet www.associazioneaida.org, totalmente rinnovato in grafica e contenuti e disponibile in 10 lingue.