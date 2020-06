Disney+ uscite giugno 2020, i nuovi film e serie Tv nel catalogo

In tempo di quarantena la televisione è stata per molti una fedele compagna in grado di intrattenere e riempire gli spazi vuoti generati dalla noia. Gli abbonamenti alle piattaforme streaming più note sono fioriti: Netflix in prima fila, ma anche Amazon Prime e la giovane Disney+ ha hanno visto un considerevole aumento degli abbonati.

Le persone cercavano divertimento e novità. E ogni servizio offre qualcosa di nuovo. Ma se Netflix e Amazon fanno a sportellate per prendersi una fetta di pubblico più adulta, Disney+ ha dalla sua il nome, il fascino e un catalogo che riporta all’infanzia. È sbagliato però dire che la piattaforma Disney sia destinata solo ai più giovani, si porta con sé una galassia che include ogni età. E questo universo di immaginazione è in continua espansione, anche nel mese di giugno.

Disney+, cosa esce a giugno

L’unica critica che finora è stata rivolta a Disney+ è la limitatezza del catalogo della piattaforma. Al momento sono presenti moltissimi cartoni Disney e Pixar, l’universo Marvel, Simpson e National Geographic. Altri contenuti sono in arrivo. La politica di Disney sembra chiara: amplificare l’offerta gradualmente per arrivare ad avere nel tempo un vastissimo catalogo. Anche di produzione proprio, come serie Tv targate Disney.

Intanto di seguito i film, le serie Tv e i documentari che usciranno a giugno, a cui si aggiungeranno molto probabilmente annunci nel corso del mese:

5 giugno – Civiltà perdute con Albert Lin

12 giugno- Artemis Fowl

12 giugno – Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo: il mare dei mostri

12 giugno – Toy Story of terror, Toy Story tutto un altro mondo

19 giugno – X-men Dark Phoenix

19 giugno – 101 Dalmatian Street

26 giugno – Gli Incredibili 2

26 giugno – Fronen 2 dietro le quinte

26 giugno: Sonny tra le stelle