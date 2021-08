Disordini anche a Campo de fiori: cosa è successo

Disordini anche a Campo de fiori, un giovane di 25 anni accoltellato all’addome e altri tre feriti. Tutti e quattro sono finiti in ospedale. Il primo è il più grave, al San Giovanni dove è entrato in codice rosso. Gli altri sono stati portati al Santo Spirito per le contusioni riportate. La tesi dell’aggressione non convince a pieno gli investigatori che penserebbero all’ennesimo episodio di malamovida.

I giovani feriti, tutti incensurati, insospettabili e mai in alcun modo coinvolti in episodi di cronaca, hanno fatto partire la chiamata al 112: il più grave, un 25enne, ferito all’addome e quasi svenuto prima di essere soccorso, è all’ospedale San Giovanni in codice rosso ma non versa in pericolo di vita.