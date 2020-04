Doc nelle tue mani 2, seconda stagione in arrivo? La risposta di Argentero: “Io la farei”

La serie italiana dell’anno ha un vincitore unanime: Doc nelle tue mani. Il prodotto televisivo con protagonista Luca Argentero ha convinto tutti: critica e pubblico. E i dati di ascolto lo dimostrano. La corona per il programma più visto spetta alla storia del dottore che a seguito di un incidente ha perso 12 anni di memoria.

Una storia avvincente, una storia vera. Proprio la sua aderenza alla realtà ha reso Doc nelle tue mani un prodotto amato trasversalmente da tutti, anche da chi, in questi ultimi anni, è stato ammaliato dalle produzioni estere approdate sui servizi streaming. E’ lecito quindi domandarsi quando andranno in onda le ultime puntate della serie e se è in lavorazione una seconda stagione. A questi quesiti ha riposto lo stesso Luca Argentero.

“Seconda stagione di Doc? Io la farei”

L’attore protagonista di Do nelle tue mani, Luca Argentero, ha parlato della serie in un’intervista rilasciata a Sorrisi e Canzoni: “In un momento così duro, la reazione del pubblico a una serie ‘medical’ poteva essere imprevedibile. C’è molta più gente davanti alla tv perché non si può uscire, è vero… Ma il pubblico ha il telecomando. Se ha scelto di vedere noi, vuol dire che abbiamo lavorato bene”.

Argentero commenta poi il finale di stagione, che svela essere stato già girato, senza ovviamente anticipare niente:“Ma io non svelo nulla. Perché la serie è scritta in modo denso, succede qualcosa ogni minuto, rovinerei tutto. Vi anticipo, però, che il ‘gran finale’ è stato già girato. Alcune risposte ci saranno, qualcos’altro, invece, resterà aperto… Una seconda stagione? Io la farei“, conclude l’attore.