Don Matteo diventa Cardinale: indiscrezioni sulla stagione 12 con Terence Hill

Don Matteo diventa Cardinale? La clamorosa indiscrezione relativa al prete più famoso e amato della tv italiana sta iniziando a girare con un crescente senso di attesa e di stupore generale.

Cosa sta succedendo? Andiamo con ordine. Questa sera Don Matteo torna in onda con una nuova puntata della sulla stagione 12: con Terence Hill ci saranno sempre gli altri importanti personaggi a corollario, ma è chiaro che è il personaggio centrale il fulcro di tutte le vicende della serie.

E in tal senso le indiscrezioni e i rumors suggeriscono una evoluzione particolare per Don Matteo: diventerà cardinale?

Don Matteo diventa Cardinale: indiscrezioni, rumors e spiegazione

Don Matteo torna questa sera, giovedì 23 Gennaio 2020 su Rai 1, pedalando con la sua bici sul sentiero del successo. La dodicesima stagione sta attirando il pubblico e, nonostante i tanti anni in onda, continua a fare incetta di ascolti. Ma a breve potrebbero esserci svolte clamorose.

Che cosa accadrà al protagonista e quali sorprese si possono attendere per il futuro di Don Matteo?

Ecco: se non una notizia, è almeno una forte indiscrezione: l’abito talare di Don Matteo, , da nero, potrebbe tingersi di rosso. Ovvero? Tranquilli, nessuno attenterà alla vita del prete interpretato da Terence Hill, anzi, il futuro di Don Matteo potrebbe essere molto prolifico e prodigo di grandi successi.

In primis, questa dodicesima annata, nonostante le voci, potrebbe non essere l’ultima: sia Terence Hill che Nino Frassica hanno detto di voler continuare, e di avere idee su come far sviluppare nuove trame intorno ai loro personaggi.

Visti anche i record di ascolti, perchè la Rai dovrebbe fermarsi? Ecco che spunta l’idea clamorosa. A Don Matteo arriverà riconoscimento importante e meritato, e a quanto pare proprio nel finale di questa stagione: il Papa, infatti, gli proporrà di diventare Cardinale e raggiungerlo a Città del Vaticano.

Una richiesta incredibilmente straordinaria che metterà in grande difficoltà Don Matteo, perchè accettare significherebbe abbandonare Spoleto e la sua Canonica. Pare, comunque, che per paura di perderlo, molti proveranno a metterlo in cattiva luce con il Papa. Che cosa succederà?

Chissà che non sia la chiusura della dodicesima con possibile apertura per la tredicesima stagione o, magari, un classico finale aperto buono per ‘tutte le stagioni’. Magari Don Matteo accetterà. E chissà, un domani, proverà anche a diventare Papa.