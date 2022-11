“Dopo 10 anni lasciamo una Regione migliore di quella che abbiamo trovato”, Zingaretti saluta e se ne va

“Voglio dire grazie e dare un immenso abbraccio a una grande squadra che ha servito le Istituzioni e i bisogni dei cittadini“. Eccolo il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, nel porgere i suoi saluti ai cittadini laziali, dopo aver anunciato le sue dimissioni.

Zingaretti: “Dopo 10 anni lasciamo una Regione migliore di quella che abbiamo trovato. Questo è importante per tutti”

Come scrive poi ‘convintamente’ ancora Zingaretti, “Oggi ho firmato le dimissioni da presidente della Regione Lazio. Dopo 10 anni lasciamo una Regione migliore di quella che abbiamo trovato. Questo è importante per tutti e in particolare per le ragazze e i ragazzi che dovranno costruirsi un futuro“.

Max