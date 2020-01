Dopo Bruxelles, Instabul: Di Maio al lavoro per la Libia

Dopo aver discusso con gli omonimi ministri di Francia, Regno Unito e Germania della situazione libica davanti a Josep Borrel (Alto rappresentante Ue), il ministro degli esteri Di Maio è subito salito su un areo diretto ad Instabul.

Qui il titolare della Farnesina è atteso da Mevlut Cavusoglu, capo della diplomazia turca, per discutere insieme su una soluzione per la travagliata situazione libica.

I due ministri non si vedevano dal Forum Med, nel frattempo però lo scorso 2 gennaio il parlamento turco ha concordato l’invio di proprie truppe per sostenere il governo di Tripoli. Una decisione che l’Italia non ha gradito, temendo un’escalation degli scontri. Ora Di Maio e Cavusoglu avranno molto di cui discutere…

Max