 ‘Due con’, prossimamente su Rai Tre il documentario sulla vita e i successi dei Fratelli Abbagnale

Sarà ‘Due con’, il documentario che racconta la vita e i successi dei pluricampioni mondiali e olimpici di canottaggio, i Fratelli Abbagnale, ad aprire l’8° edizione del Festival Internazionale del Documentario Visioni dal Mondo, l’appuntamento annuale con il cinema del reale che si svolgerà a Milano dal 15 al 18 settembre.

‘Due Con’ è scritto e diretto da Felice Valerio Bagnato e Gianluca De Martino ed è una produzione Solaria Film di Emanuele Nespeca e Peacock Film, in collaborazione con Rai Documentari e RSI Televisione Svizzera.

Il documentario, dopo l’anteprima assoluta al Festival, sarà prossimamente in onda su Rai Tre.

La storia dei fratelli Abbagnale: dalla periferia di Pompei ai fasti Olimpici in vetta al mondo

Nati alla periferia di Pompei, Giuseppe e Carmine Abbagnale si dividevano tra studio e sport, allenati dallo zio Giuseppe La Mura. All’inizio non sapevano neanche nuotare ma con le loro imprese sportive nel canottaggio “due con” sono diventati leggende dello sport italiano e un esempio per diverse generazioni, segnando la storia italiana per ben tre decenni a partire dagli anni ’80. Grazie a sacrificio, passione e forza di volontà, hanno dimostrato di poter raggiungere ogni traguardo: Oro ai Giochi olimpici di Los Angeles nell’84 e a Seoul nell’88, Argento ai Giochi olimpici a Barcellona nel ’92, campioni mondiali dall’81 al ’91 e dal ’97 al 98. Attraverso repertorio inedito, testimonianze di appassionati, giornalisti e avversari storici, viene ripercorsa per la prima volta l’avvincente storia dei “Fratelloni d’Italia” e i loro incredibili successi internazionali accompagnati dal fedele timoniere Peppiniello di Capua.

I registi: “La loro è una storia di successo sportivo, sacrificio e passione, in cui si sono identificate migliaia di persone”

Come spiegano i registi, “La storia dei Fratelli Abbagnale ha appassionato l’Italia tenendo incollati alla tv migliaia di italiani. La loro è una storia di successo sportivo, sacrificio e passione, in cui si sono identificate migliaia di persone nel periodo della rinascita e di benessere alla fine degli anni ’80. Giuseppe e Carmine Abbagnale sono ancora per molti un ricordo vivo e il simbolo di un periodo storico di grande mutamento culturale e sociale, che si intreccia con importanti eventi internazionali che i Fratelli hanno attraversato e segnato con la loro barca da canottaggio.”

Max