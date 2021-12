E’ morto Bob Dole, sfidò Bill Clinton nelle elezioni 1996

E’ morto Bob Dole. L’ex senatore ed ex candidato alla presidenza degli Stati Uniti nel 1996 aveva 98 anni. Il decesso è stato annunciato dalla Elizabeth Dole Foundation, la fondazione creata dalla moglie. “E’ con profondo dolore che annunciamo che il senatore Robert Joseph Dole è morto stamane nel sonno. Al suo decesso, all’età di 98 anni, aveva servito gli Stati Uniti con fedeltà per 79 anni”, il messaggio. Nel 1996, Dole si presentò come candidato repubblicano alle elezioni presidenziali in cui Bill Clinton ottenne il secondo mandato.