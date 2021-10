E’ morto Armando Zamparini, 23 anni, figlio dell’ex presidente del Palermo Maurizio Zamparini. Il giovane è morto a Londra, in circostanze ancora da verificare. Il ragazzo era in Inghilterra per ragioni di studio e ieri mattina è stato trovato privo di vita nella sua camera d’albergo. Maurizio Zamparini e la compagna Laura Giordani sono in viaggio per l’Inghilterra per raggiungere il figlio.