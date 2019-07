Eclissi lunare in Italia. E’ l’ultima del 2019: ecco quando, come e dove

Eclissi lunare in Italia. E’ l’ultima del 2019: ecco quando, come e...

E’ sempre più alta l’attenzione per l’arrivo della Eclissi lunare 2019: non solo in tutto il mondo, ma anche in Italia, laddove tanti appassionati e curiosi si chiedono quando, come e dove riuscire a partecipare all’evento. Ebbene, cosa c’è da sapere?

Eclissi lunare 2019 in Italia, il calendario. Ecco quando accadrà

L’eclissi lunare in primo luogo, va detto che sarà parziale, ma non di meno affascinante. Nel dettaglio, per coloro che, naturalmente, volessero saperlo, significa che sarà possibile vedere solo mezza luna, dal momento che la metà della Luna scomparirà davanti agli occhi in un arco di tempo molto lungo.

E sarà senza alcun dubbio uno spettacolo da mozzare il fiato. Quando accadrà? Ebbene, molto presto. La tanto attesa Eclissi Lunare arriverà il 16 luglio: quando, in pratica, il nostro satellite sarà oscurato dalla ombra che la Terra le proietterà sopra. Questo come si immagina creerà una incredibile visione, un effetto Quindi tutti con gli occhi all’insu e segnando la data nel calendario: anche se l’eclissi sarà parziale, sarà piuttosto visibile nel suo effetto e la metà della Luna scomparirà davanti ai nostri occhi.

Come spiegano gli esperti del settore, l’eclissi si può verificare quando Sole, Terra e Luna sono allineati in quest’ordine. Il risultato è, come si evince, o un totale o una parziale scomparsa del nostro satellite nel cielo notturno.

Non che la luna scompaia davvero, ovviamente: ma finisce nel cono d’ombra di sole e Terra, che di fatto la oscurano, tutta o per metà, creando tutta una serie di effetti ottici che fanno alzar la testa dalla notte dei tempi.

In caso di eclissi totale, Luna proietta quasi una sorta di una disco rosso in cielo a causa del fenomeno scientifico chiamato “scattering di Rayleight“. L’ultima volta lo si è visto lo scorso 21 gennaio.

Forse sarà appena un filo meno fantastico, ma non di meno affascinante: il 16 luglio ci sarà l’ultima eclissi lunare del 2019. E la si vedrà ovunque, sulla Terra: dall’Australia all’Africa, dal Sud America, Europa e Asia.

L’oscurità della luna entrerà nella percentuale di copertura di circa il 65% al picco massimo. Ecco in sintesi la fase intera della eclissi:

Luna nella penombra: h 20:44

Luna nell’ombra: h 22:01

Massimo dell’eclisse: h 23:30

Luna fuori dall’ombra: h 00:59

Luna fuori dalla penombra: h 02:17