Edo Varini e Chiara Pardini, chi è la coppia che ha annunciato il matrimonio: età e vita privata

La prima volta che ha messo piede negli studi di Uomini e Donne si è presentato vestito da pilota. D’altronde Edo Varini ha subito messo in chiaro la sua passione più grande: l’automobilismo. Il cavaliere, entrato nel programma nell’aprile del 2019, ha fatto il suo ritorno nella trasmissione condotta da Maria De Filippi accompagnato da Chiara Pardini, donna conosciuta proprio all’interno del programma e con cui ha annunciato le nozze.

Una bella sorpresa per chi ha seguito l’evolversi della situazione sentimentale tra la coppia, che ci ha messo veramente poco a capire di essere fatta per stare insieme. Poche settimane dopo l’ingresso di Edo Varini nel programma, infatti, i due hanno deciso di lasciare lo studio per vivere in tranquillità la loro storia d’amore, che ora culminerà in matrimonio.

Edo Varini, chi è il pilota che ha stregato Chiara

Edo Varini si presentato, come detto, vestito da pilota la prima volta che ha messo piede a Uomini e Donne. Un modo per mettere subito in chiaro la sua passione nella vita, quella della velocità. Da giovanissimo infatti ha iniziato a gareggiare prima in moto, poi in macchina. Ha vinto tanto e col tempo si è perfezionato anche come opinionista, ruolo che ricopre dal 2009 per Odeon TV.

Il buon cibo e le corse, queste le passioni di Edo, 57 anni, che ha impiegato pochissimo tempo per scegliere Chiara come sua partner nella vita. I due hanno annunciato addirittura il matrimonio, segno di quanto il colpo di fulmine abbia fatto breccia nel cuore dei due ex protagonisti del trono over.