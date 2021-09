Eitan rapito, zia paterna arrivata in Israele

Aya, la zia paterna di Eitan Biran, unico sopravvissuto alla tragedia del Mottarone, è arrivata in Israele. Lo rende noto l’emittente israeliana N12. ”Una settimana dopo il rapimento, Aya, la zia di Eitan, è arrivata in Israele dall’Italia”, afferma l’emittente.

Ieri il fratello di Aya ha incontrato Eitan a casa del nonno materno, Shmuel Peleg, aveva riferito il sito dell’emittente N12, la quale ha ricordato che il giorno precedente c’era stata una terza telefonata tra Eitan e i Biran che vivono in Italia. “Questa mattina (ieri ndr) Hagai – l’altro zio – e sua moglie hanno visitato Eitan a casa di Shmuel. I due sono rimasti con Eitan in privato e hanno giocato con lui per poco più di un’ora”, ha riferito in una nota la famiglia Peleg.