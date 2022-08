Elezioni 2022, anche Andrea Crisanti nelle liste del Pd

(Adnkronos) – C’è anche il microbiologo Andrea Crisanti nelle liste del Pd in vista delle elezioni politiche 2022. Lo scienziato sarà candidato capolista per il Partito democratico nella circoscrizione Europa. E’ quanto è emerso dalla direzione del Partito democratico. Il segretario dem Enrico Letta sarà invece capolista alla Camera in Lombardia e Veneto, Carlo Cottarelli sarà quindi candidato capolista per il Senato a Milano. Ci sono poi 4 giovani under 35 capolista: Rachele Scarpa, Cristina Cerroni, Raffaele La Regina, Marco Sarracino.

Trattative serrate nella serata di ieri per arrivare all’approvazione delle liste. Si è trattato comunque di turbolenze fisiologiche, legate alle riduzione del numero dei parlamentari e all’inserimento nelle liste di esponenti che arrivano dalla coalizione. I problemi hanno riguardato soprattutto i parlamentari uscenti, legati a una gestione passata: in mezzo, infatti, ci sono 4 anni e 2 segretari.