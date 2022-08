Elezioni 2022, Di Maio a Salvini: “Tuo silenzio complice ingerenze russe”

(Adnkronos) – “Matteo, le continue ingerenze russe sulla nostra campagna elettorale sono pubbliche e tu, non prendendo le distanze, ne sei complice”. Così il ministro agli Affari esteri Luigi Di Maio, leader di Impegno Civico, in un post su Facebook diretto al leader della Lega Matteo Salvini.

“Tu Matteo non fai gli interessi degli italiani, perché quando dici di no al tetto massimo al prezzo del gas stai facendo solo gli interessi di Putin, che ci ricatta e fa aumentare le bollette degli italiani. I cittadini il 25 settembre voteranno liberamente, proprio per questo devono sapere la verità, per scegliere in maniera informata. E per la libertà, noi difendiamo la libertà che tu e i tuoi alleati volete togliere agli italiani con le vostre ricette economiche che rischiano di bruciare i loro risparmi”.

“Matteo quando vuoi io ci sono per il confronto televisivo, puoi portare con te anche Berlusconi, così con i rinforzi ti viene più coraggio” conclude Di Maio.