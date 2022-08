Elezioni 2022, Letta: “Tetto bollette e raddoppio credito imposta per imprese turismo”

(Adnkronos) – “Rilanciamo il turismo: proponiamo un fondo di garanzia per riqualificare gli alberghi e percorsi di formazione. Ma il caroenergia non deve compromettere la stagione. Il Governo intervenga subito: tetto alle bollette e raddoppio credito d’imposta per le imprese. Scegli”. Così Enrico Letta postando un video su twitter nel quale spiega il suo programma per il turismo.

“Turismo, grande valore aggiunto per il nostro Paese – scandisce il leader dem – . Tanti posti di lavoro in più che si possono creare. Se però facciamo le scelte giuste per un’offerta turistica più sostenibile, più attraente”, dice Letta nel video da Cesenatico. “Intanto un fondo di garanzia per riqualificare l’offerta alberghiera che a gran parte è a conduzione familiare nel nostro Paese e deve essere più lungo di quello attuale che non funzione bene. E poi scuole di alta formazione alberghiera che riescano a formare anche i manager. E poi tutto il grande tema dal pacchetto all’esperienza turistica che tocchi tutti gli aspetti facendo sì che i territori siano coinvolti”.

“Ma tutto questo non funzionerà se non si affronta la questione del caro energia. Qui a Cesenatico ieri sera ho visto tutte le bollette energetiche delle diverse strutture: insopportabili in questo periodo. Bisogna che il governo intervenga per raddoppiare il credito d’imposta che aiuti le imprese in questo momento drammatico di costi dell’energia e poi bisogna che il governo metta un tetto alle bollette con il disaccoppiamento tra fonti fossili e fonti rinnovabili. Con l’impegno di farlo anche a livello europeo. Così faremo in modo che questa stagione che è andata così bene fino adesso, sia una stagione che non viene azzoppata da questo drammatico costo dell’energia”.