Elezioni 2022, Meloni: “Reddito cittadinanza? Io per abolizione”

(Adnkronos) – “Sono per l’abolizione del reddito” di cittadinanza, “lo dico chiaramente, serve assistenza per chi non può lavorare, per chi può ci sono i centri per l’impiego, ad esempio. Abbiamo anche il fondo sociale europeo, per formare le persone”. Lo dice Giorgia Meloni, ospite di Porta a Porta, in onda stasera. “Io – dice – non lascerò indietro nessuno”.

“Rifondere i sovraccosti dell’energia, da qui a marzo costa 3 o 4 miliardi di euro, non serve lo scostamento”, ha poi continuato Meloni. “Se non si fa il tetto al prezzo del gas, 30 miliardi di scostamento non basteranno – aggiunge con riferimento alle proposte di Salvini – ce ne vorrebbero di più e andrebbero tutti alla speculazione, io non sono d’accordo”.